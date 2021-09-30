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В Иркутской области осудили 12 членов «героиновой» ОПГ

В Иркутской области осудили 12 членов «героиновой» ОПГ
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Возглавляла группу 60-летняя женщина

Суд в Нижнеилимском районе Иркутской области приговорил к лишению свободы на сроки от 7 до 18 лет 12 участников преступной группы, занимавшейся распространением героина.

Осуждены лидер и 11 участников этнического преступного сообщества наркодилеров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Крупная этническая наркогруппировка региона была обезврежена полицейскими в 2017 году. Тогда задержали 14 человек. Сотрудники полиции установили всех фигурантов, задействованных в криминальной цепочке - от организатора нелегального бизнеса до рядовых сбытчиков. Полицейские изъяли около 50 грамм героина, банковские и сим-карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Выяснилось, что 64–летняя жительница города Железногорск-Илимский, имея обширные связи в среде сбытчиков героина, и обладая лидерскими качествами, создала два обособленных структурных подразделения, непосредственно отвечающих за сбыт героина.

- В преступное сообщество она вовлекла шесть членов семьи и семь жителей региона, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Каждому члену сообщества были отведены свои обязанности – начиная от перевозки крупных партий наркотиков из Братска в соседний район, и, заканчивая продажей «чеков» наркоманам. Задержанные тщательно скрывали свой нелегальный бизнес, перевозили наркотики по ночам, оборудовали жилище системами видеонаблюдения.

Всего было проведено 60 экспертиз, в качестве свидетелей допрошено порядка 100 человек. На период расследования по решению суда все члены сообщества были заключены под стражу.

Состоящее из 200 томов уголовное дело, возбужденное по статье 210 Уголовного кодекса «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём» расследовано в полном объеме. Организатору назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, остальным участникам - от 7 до 17 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Два фигуранта, заключившие со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в 2019 году осуждены к 7 и 8 годам 6 месяцам лишения свободы.
наркотики героин ОПГ

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