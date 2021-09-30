В Иркутской области осудили 12 членов «героиновой» ОПГ

Возглавляла группу 60-летняя женщина
Суд в Нижнеилимском районе Иркутской области приговорил к лишению свободы на сроки от 7 до 18 лет 12 участников преступной группы, занимавшейся распространением героина.
Осуждены лидер и 11 участников этнического преступного сообщества наркодилеров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Крупная этническая наркогруппировка региона была обезврежена полицейскими в 2017 году. Тогда задержали 14 человек. Сотрудники полиции установили всех фигурантов, задействованных в криминальной цепочке - от организатора нелегального бизнеса до рядовых сбытчиков. Полицейские изъяли около 50 грамм героина, банковские и сим-карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
Выяснилось, что 64–летняя жительница города Железногорск-Илимский, имея обширные связи в среде сбытчиков героина, и обладая лидерскими качествами, создала два обособленных структурных подразделения, непосредственно отвечающих за сбыт героина.
- В преступное сообщество она вовлекла шесть членов семьи и семь жителей региона, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Каждому члену сообщества были отведены свои обязанности – начиная от перевозки крупных партий наркотиков из Братска в соседний район, и, заканчивая продажей «чеков» наркоманам. Задержанные тщательно скрывали свой нелегальный бизнес, перевозили наркотики по ночам, оборудовали жилище системами видеонаблюдения.
Всего было проведено 60 экспертиз, в качестве свидетелей допрошено порядка 100 человек. На период расследования по решению суда все члены сообщества были заключены под стражу.
Состоящее из 200 томов уголовное дело, возбужденное по статье 210 Уголовного кодекса «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём» расследовано в полном объеме. Организатору назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, остальным участникам - от 7 до 17 лет.
Приговор в законную силу не вступил.
Два фигуранта, заключившие со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в 2019 году осуждены к 7 и 8 годам 6 месяцам лишения свободы.
В Иркутской области осудили 12 членов «героиновой» ОПГ
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 30.09.2021
Предположительно, она погибла в начале августа
Происшествия, 30.09.2021
В республике стали чаще выявлять водителей, вновь севших за руль пьяными
Горожане против того, чтобы бездомных собак подкармливали
Мужчина расправился с сожительницей в присутствии её дочери
Очаг находился в подполье
Авария произошла во время обгона
Очевидец, услышавший звуки бензопилы, проявил сознательность
Потерпевшие настаивают на максимально возможном наказании для подсудимого, если его вина будет доказана
Горожанин лишился телефона, выполнив просьбу незнакомца
Угнавший авто парень не справился с управлением и совершил наезд на препятствие
Во время происшествия бабушка мальчика была в огороде
Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы
Авария произошла ранним утром
Узнав о том, что его ищет полиция, вор вернул деньги
Возбуждено уголовное дело