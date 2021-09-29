Мужчина расправился с сожительницей в присутствии её дочери
Зампрокурора Забайкальского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Сретенского района, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью.
По версии следствия, 15 января 2021 года по месту жительства в селе Фирсово Сретенского района мужчина нанёс своей 37-летней сожительнице множественные удары ножом в жизненно важные органы. Непосредственным очевидцем преступления стала совершеннолетняя дочь потерпевшей, в связи с чем действия жителя края квалифицированы как особо жестокие.
- На стадии следствия мужчина вину признал частично, отрицая мотив жесткости. Однако прокуратура признала достаточными собранные следствием доказательства избранной квалификации, - сообщили в региональной прокуратуре.
Обвиняемый заключён под стражу. Сегодня уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский краевой суд.
Забайкалец обвиняется в убийстве жены с особой жестокостью
Происшествия, Фото:
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