Забайкалец обвиняется в убийстве жены с особой жестокостью

Мужчина расправился с сожительницей в присутствии её дочери



Зампрокурора Забайкальского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Сретенского района, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью.



По версии следствия, 15 января 2021 года по месту жительства в селе Фирсово Сретенского района мужчина нанёс своей 37-летней сожительнице множественные удары ножом в жизненно важные органы. Непосредственным очевидцем преступления стала совершеннолетняя дочь потерпевшей, в связи с чем действия жителя края квалифицированы как особо жестокие.



- На стадии следствия мужчина вину признал частично, отрицая мотив жесткости. Однако прокуратура признала достаточными собранные следствием доказательства избранной квалификации, - сообщили в региональной прокуратуре.



Обвиняемый заключён под стражу. Сегодня уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский краевой суд.





