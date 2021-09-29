В Иркутской области на трассе «Байкал» в ДТП пострадали два человека

Авария произошла во время обгона
В Слюдянском районе Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Сегодня утром на федеральной автодороге «Байкал» вблизи посёлка Утулик столкнулись автомобили Mitsubishi и Toyota.
- Предварительно установлено, что 57-летний водитель Mitsubishi при завершении маневра обгон, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota под управлением 33-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести.
По статистике, выезд на полосу встречного движения занимает одно из лидирующих мест среди причин ДТП.
Потерпевшие настаивают на максимально возможном наказании для подсудимого, если его вина будет доказана
Горожанин лишился телефона, выполнив просьбу незнакомца
Угнавший авто парень не справился с управлением и совершил наезд на препятствие
Во время происшествия бабушка мальчика была в огороде
Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы
Авария произошла ранним утром
Узнав о том, что его ищет полиция, вор вернул деньги
Возбуждено уголовное дело
Мужчина взял кредит при помощи ложных сведений
Обвиняемый отправился под стражу
Аферист выбрал свою жертву, набрав номер наугад
Автомобиль с тушей животного остановили полицейские
Пожар случился ночью
Юноша шёл не по «зебре»
Пенсионерка выполнила требования аферистов в переписке в соцсети