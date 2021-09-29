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В Иркутской области на трассе «Байкал» в ДТП пострадали два человека

В Иркутской области на трассе «Байкал» в ДТП пострадали два человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Авария произошла во время обгона

В Слюдянском районе Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Сегодня утром на федеральной автодороге «Байкал» вблизи посёлка Утулик столкнулись автомобили Mitsubishi и Toyota.

- Предварительно установлено, что 57-летний водитель Mitsubishi при завершении маневра обгон, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota под управлением 33-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести.


По статистике, выезд на полосу встречного движения занимает одно из лидирующих мест среди причин ДТП.

 


ДТП

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