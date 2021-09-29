В Иркутской области на трассе «Байкал» в ДТП пострадали два человека

















В Слюдянском районе Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадали два человека.Сегодня утром на федеральной автодороге «Байкал» вблизи посёлка Утулик столкнулись автомобили Mitsubishi и Toyota.- Предварительно установлено, что 57-летний водитель Mitsubishi при завершении маневра обгон, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota под управлением 33-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести.По статистике, выезд на полосу встречного движения занимает одно из лидирующих мест среди причин ДТП.