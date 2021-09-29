В Забайкалье угнали машину с охраняемой территории

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Угнавший авто парень не справился с управлением и совершил наезд на препятствие



У индивидуального предпринимателя в селе Чара в Забайкальском крае угнали автомобиль «Тойота Королла». Потерпевшая оставила свою машину на огороженной забором территории, охраняемой сторожем, который и сообщил об угоне.



Позже задержали ранее судимого за аналогичные преступления 21-летнего местного жителя. Парень признался, что вечером пришёл в магазин, однако он уже не работал. На прилегающей территории молодой человек увидел иномарку с ключами в замке зажигании и не запертыми дверьми. Он сел за руль автомобиля и поехал по личным делам. По пути следования он не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.



Молодой человек задержан на месте происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

