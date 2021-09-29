Авария произошла ранним утром
В Заларинском районе Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции работают на месте смертельного ДТП.
Предварительно установлено, что около шести часов утра в районе села Илганское 29-летний водитель «Тойоты Карина» допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся.
В результате происшествия 18-летняя девушка-пассажирка скончалась на месте до приезда медиков.
Установлено, что водитель не имеет водительского удостоверения и никогда его не получал. Проведённое освидетельствование на состояние опьянения показало положительный результат, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
В Иркутской области из-за пьяного водителя погибла 18-летняя девушка
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы
Авария произошла ранним утром
Узнав о том, что его ищет полиция, вор вернул деньги
Возбуждено уголовное дело
Мужчина взял кредит при помощи ложных сведений
Обвиняемый отправился под стражу
Аферист выбрал свою жертву, набрав номер наугад
Автомобиль с тушей животного остановили полицейские
Пожар случился ночью
Юноша шёл не по «зебре»
Пенсионерка выполнила требования аферистов в переписке в соцсети
Легковушка из Бурятии влетела в «КамАЗ»
Водителя привлекли к административной ответственности благодаря видео из соцсетей
В суд направлены семь исков
Пострадавшую с травмами госпитализировали