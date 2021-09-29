В Иркутской области из-за пьяного водителя погибла 18-летняя девушка

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Авария произошла ранним утром



В Заларинском районе Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции работают на месте смертельного ДТП.



Предварительно установлено, что около шести часов утра в районе села Илганское 29-летний водитель «Тойоты Карина» допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся.



В результате происшествия 18-летняя девушка-пассажирка скончалась на месте до приезда медиков.



Установлено, что водитель не имеет водительского удостоверения и никогда его не получал. Проведённое освидетельствование на состояние опьянения показало положительный результат, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

