Улан-удэнку обокрал помощник по хозяйству

Узнав о том, что его ищет полиция, вор вернул деньги



21 сентября в отдел полиции №2 в Улан-Удэ поступило заявление о краже от 36-летней местной жительницы. Она сообщила, что из её квартиры пропал телефон и более 14 тысяч рублей. При этом женщина уточнила, что имущество исчезло вместе с 30-летним знакомым. Мужчина ранее неоднократно помогал по хозяйству, а на момент кражи ночевал в её квартире.



В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Он признался, что, проснувшись ранним утром, вынул гаджет и деньги из кармана её куртки в прихожей и покинул квартиру.



Затем вор направился на несколько дней на заработки в Прибайкальский район. А, вернувшись и узнав, что его разыскивает полиция, возвратил ей деньги. Телефон у него изъяли уже в отделе внутренних дел.



Ранее мужчина был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.











