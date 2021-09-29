Узнав о том, что его ищет полиция, вор вернул деньги
21 сентября в отдел полиции №2 в Улан-Удэ поступило заявление о краже от 36-летней местной жительницы. Она сообщила, что из её квартиры пропал телефон и более 14 тысяч рублей. При этом женщина уточнила, что имущество исчезло вместе с 30-летним знакомым. Мужчина ранее неоднократно помогал по хозяйству, а на момент кражи ночевал в её квартире.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Он признался, что, проснувшись ранним утром, вынул гаджет и деньги из кармана её куртки в прихожей и покинул квартиру.
Затем вор направился на несколько дней на заработки в Прибайкальский район. А, вернувшись и узнав, что его разыскивает полиция, возвратил ей деньги. Телефон у него изъяли уже в отделе внутренних дел.
Ранее мужчина был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнку обокрал помощник по хозяйству
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Возбуждено уголовное дело
Мужчина взял кредит при помощи ложных сведений
Обвиняемый отправился под стражу
Аферист выбрал свою жертву, набрав номер наугад
Автомобиль с тушей животного остановили полицейские
Пожар случился ночью
Юноша шёл не по «зебре»
Пенсионерка выполнила требования аферистов в переписке в соцсети
Легковушка из Бурятии влетела в «КамАЗ»
Водителя привлекли к административной ответственности благодаря видео из соцсетей
В суд направлены семь исков
Пострадавшую с травмами госпитализировали
Возгорание произошло днём
Убийством окончилась ссора
Возвращать кредит девушка не планировала