В Иркутске служебная собака помогла задержать мужчину с наркотиками

Возбуждено уголовное дело



На привокзальной площади вокзала Иркутска задержан 36-летний житель Новосибирской области. Во время личного досмотра у него изъяли около 40 граммов гашишного масла.



Подозрительного мужчину учуяла служебно-розыскная собака.



Задержанный пояснил, что наркотики он изготовил у себя дома для личного употребления, без цели сбыта.



Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает ответственность до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

