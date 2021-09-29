Возбуждено уголовное дело
На привокзальной площади вокзала Иркутска задержан 36-летний житель Новосибирской области. Во время личного досмотра у него изъяли около 40 граммов гашишного масла.
Подозрительного мужчину учуяла служебно-розыскная собака.
Задержанный пояснил, что наркотики он изготовил у себя дома для личного употребления, без цели сбыта.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает ответственность до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутске служебная собака помогла задержать мужчину с наркотиками
Происшествия, Фото:
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