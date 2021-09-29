Мужчина взял кредит при помощи ложных сведений
К уголовной ответственности за мошенничество в сфере кредитования привлечён 47-летний житель Кабанска, сообщили в МВД по Бурятии.
Мужчина посредством банковского мобильного приложения оформил заявку на потребительский кредит на сумму 80 тысяч рублей. При этом в анкете он указал недостоверные сведения о социальном статусе, доходе, семейном положении. С даты оформления займа не внёс ни одного платежа.
В ходе дознания обвиняемый раскаялся. Мировым судьей он осуждён к 200 часам обязательных работ.
Жителя Бурятии наказали за обман банка
Происшествия, Фото:
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