Обвиняемый отправился под стражу
34-летний житель Иркутска до смерти избил свою сожительницу. Он забил её черенком от лопаты.
На мужчину возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.
- Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска
Иркутянин до смерти избил сожительницу черенком от лопаты
Происшествия, Фото:
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