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Иркутянин до смерти избил сожительницу черенком от лопаты

Иркутянин до смерти избил сожительницу черенком от лопаты
Происшествия,  Фото:pexels.com
Обвиняемый отправился под стражу

34-летний житель Иркутска до смерти избил свою сожительницу. Он забил её черенком от лопаты.

На мужчину возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

- Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска


умышленное причинение тяжкого вреда здоровью смерть

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