Иркутянин до смерти избил сожительницу черенком от лопаты

Обвиняемый отправился под стражу



34-летний житель Иркутска до смерти избил свою сожительницу. Он забил её черенком от лопаты.



На мужчину возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.



- Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска





