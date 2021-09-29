В Иркутской области двое браконьеров убили косулю

Автомобиль с тушей животного остановили полицейские
28 сентября возле деревни Тухум Баяндаевского района Иркутской области полицейские остановили отечественный внедорожник. В салоне обнаружили огнестрельное оружие и тушу косули.
Двое мужчин из автомобиля, 42 и 43 лет, признались в незаконной охоте. В лесу в 13 километрах от деревни Тухум они убили косулю, ослепив её, а затем застрелив.
- Ущерб Баяндаевскому лесничеству составил 120 тысяч рублей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Браконьерам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Автомобиль с тушей животного остановили полицейские
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