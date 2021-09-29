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В Иркутской области двое браконьеров убили косулю

В Иркутской области двое браконьеров убили косулю
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Автомобиль с тушей животного остановили полицейские

28 сентября возле деревни Тухум Баяндаевского района Иркутской области полицейские остановили отечественный внедорожник. В салоне обнаружили огнестрельное оружие и тушу косули.


Двое мужчин из автомобиля, 42 и 43 лет, признались в незаконной охоте. В лесу в 13 километрах от деревни Тухум они убили косулю, ослепив её, а затем застрелив.

- Ущерб Баяндаевскому лесничеству составил 120 тысяч рублей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Браконьерам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


браконьерство косуля

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