В Иркутской области двое браконьеров убили косулю

28 сентября возле деревни Тухум Баяндаевского района Иркутской области полицейские остановили отечественный внедорожник. В салоне обнаружили огнестрельное оружие и тушу косули.







Двое мужчин из автомобиля, 42 и 43 лет, признались в незаконной охоте. В лесу в 13 километрах от деревни Тухум они убили косулю, ослепив её, а затем застрелив.- Ущерб Баяндаевскому лесничеству составил 120 тысяч рублей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Браконьерам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.