В Чите на пожаре погибла женщина, её муж спасся

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Пожар случился ночью



В ночь на 28 сентября огонь унёс жизнь женщины, проживавшей в частном доме в СНТ «Геодезист» в Чите. Её муж остался жив, но получил ожоги.



Пожарных вызвали соседи, увидевшие зарево. К моменту прибытия подразделений специализированной пожарно-спасательной части дом был охвачен огнём. Пламя также перебрасывалось на стоящий во дворе автомобиль. Пожарный отбуксировали его на безопасное расстояние. Получивший ожоги мужчина сообщил пожарным, что в доме погибла его супруга.



- К дому была пристроена веранда. В веранде находился автономный отопительный котёл. В результате длительного использования данной печи произошло возгорание напольного покрытия от теплового воздействия. Огонь перешёл на деревянные конструкции пола, стен и потолочного перекрытия, - рассказал работавший на месте происшествия старший инженер сектора исследовательских и испытательских работ испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Алдар Шагжитов.



В ходе локализации и ликвидации возгорания звено газодымозащитной службы обнаружило тело женщины. Её муж рассказал, что не сумев выбраться с супругой через охваченную огнём веранду, они разбили окно в комнате. Выпрыгнув наружу, он пытался вытащить жену из горящего строения, но было поздно.



С начала года в регионе на пожарах погиб 71 человек, травмы получили ещё 33, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



Основными причинами пожаров в отопительный сезон являются нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, электрооборудования, а также нарушение требований обращения с огнём, в том числе, при курении. Соблюдайте требования пожарной безопасности, - призвал заместитель начальника ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Антон Маркелов.

