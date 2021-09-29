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В Чите на пожаре погибла женщина, её муж спасся

В Чите на пожаре погибла женщина, её муж спасся
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Пожар случился ночью

В ночь на 28 сентября огонь унёс жизнь женщины, проживавшей в частном доме в СНТ «Геодезист» в Чите. Её муж остался жив, но получил ожоги.

Пожарных вызвали соседи, увидевшие зарево. К моменту прибытия подразделений специализированной пожарно-спасательной части дом был охвачен огнём. Пламя также перебрасывалось на стоящий во дворе автомобиль. Пожарный отбуксировали его на безопасное расстояние. Получивший ожоги мужчина сообщил пожарным, что в доме погибла его супруга.

- К дому была пристроена веранда. В веранде находился автономный отопительный котёл. В результате длительного использования данной печи произошло возгорание напольного покрытия от теплового воздействия. Огонь перешёл на деревянные конструкции пола, стен и потолочного перекрытия, - рассказал работавший на месте происшествия старший инженер сектора исследовательских и испытательских работ испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Алдар Шагжитов.

В ходе локализации и ликвидации возгорания звено газодымозащитной службы обнаружило тело женщины. Её муж рассказал, что не сумев выбраться с супругой через охваченную огнём веранду, они разбили окно в комнате. Выпрыгнув наружу, он пытался вытащить жену из горящего строения, но было поздно.

С начала года в регионе на пожарах погиб 71 человек, травмы получили ещё 33, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Основными причинами пожаров в отопительный сезон являются нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, электрооборудования, а также нарушение требований обращения с огнём, в том числе, при курении. Соблюдайте требования пожарной безопасности, - призвал заместитель начальника ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Антон Маркелов.
пожар смерть

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