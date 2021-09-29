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В Братске маршрутчик едва не устроил ДТП

В Братске маршрутчик едва не устроил ДТП
Происшествия, 
Водителя привлекли к административной ответственности благодаря видео из соцсетей

В Братске водитель маршрутного автобуса едва не устроил ДТП. Его опасный манёвр запечатлел видеорегистратор, а саму запись опубликовали в интернете. Там её увидели сотрудники ГИБДД.

Водитель маршрутного автобуса совершил опасный выезд на перекрёсток неравнозначных дорог, не уступив преимущество другому участнику дорожного движения.

- Обращаюсь ко всем водителям, будьте внимательны на дороге, потому как я совершил опасный манёвр. Признаю, осознаю. Просто внимательнее надо быть, - сказал водитель маршрутки в отделе полиции.

В отношении водителя составлен административный протокол за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП

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