 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 сентября

27 сентября

Популярное

Житель Иркутской области лишился 350 тысяч, пытаясь вернуть 500 тысяч

Житель Иркутской области лишился 350 тысяч, пытаясь вернуть 500 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Лжеюристы пообещали мужчине вернуть пропавшие полмиллиона рублей

В полицию Иркутска обратился 39-летний житель пригородного села Хомутово. Он рассказал полицейским, что его обманули аферисты, предложившие ему помощь в возврате денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Выяснилось, что в прошлом году мужчина связался с «трейдерской платформой», перевёл на неё более полумиллиона рублей, но в последующем не смог вывести деньги.

Надеясь вернуть деньги, мужчина в интернете нашёл компанию, которая обещала помочь. «Юристы» фирмы, с которой он заключил договор по электронной почте, рассказали иркутянину, что его средства якобы находятся в банке Сингапура, а для их возврата требуется личное присутствие, либо оплата штрафа в размере четырёх тысяч долларов США.

Обещая решить ситуацию, мошенники убедили мужчину перевести 350 тысяч рублей на подконтрольные им счета, после чего прекратили общение с ним.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области лишился 350 тысяч, пытаясь вернуть 500 тысяч
Житель Иркутской области лишился 350 тысяч, пытаясь вернуть 500 тысяч
Происшествия, 28.09.2021
Лжеюристы пообещали мужчине вернуть пропавшие полмиллиона рублей
Улан-удэнца с наркотиками задержали из-за нетвёрдой походки
Улан-удэнца с наркотиками задержали из-за нетвёрдой походки
Происшествия, 28.09.2021
Росгвардейцы обратили внимание на подозрительного парня, патрулируя улицы
В Улан-Удэ автостоп обернулся кражей 65 тысяч
В Улан-Удэ автостоп обернулся кражей 65 тысяч
Происшествия, 28.09.2021
Попутчики прокутили деньги приютившего их улан-удэнца
В Бурятии растёт число интернет-преступлений
В Бурятии растёт число интернет-преступлений
Происшествия, 28.09.2021
Также увеличилось число преступлений, связанных с экономической деятельностью
У жителя Бурятии в поезде украли ноутбук
У жителя Бурятии в поезде украли ноутбук
Происшествия, 27.09.2021
Подозреваемым оказался ранее судимый братчанин
В Иркутской области нашли виновника смертельного ДТП
В Иркутской области нашли виновника смертельного ДТП
Происшествия, 27.09.2021
В автоаварии погибла 15-летняя девушка и пострадала 14-летняя пассажирка
В Иркутской области пропал рыбак
В Иркутской области пропал рыбак
Происшествия, 27.09.2021
Рыбак не вернулся в назначенное время

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^