Житель Иркутской области лишился 350 тысяч, пытаясь вернуть 500 тысяч

Лжеюристы пообещали мужчине вернуть пропавшие полмиллиона рублей



В полицию Иркутска обратился 39-летний житель пригородного села Хомутово. Он рассказал полицейским, что его обманули аферисты, предложившие ему помощь в возврате денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Выяснилось, что в прошлом году мужчина связался с «трейдерской платформой», перевёл на неё более полумиллиона рублей, но в последующем не смог вывести деньги.



Надеясь вернуть деньги, мужчина в интернете нашёл компанию, которая обещала помочь. «Юристы» фирмы, с которой он заключил договор по электронной почте, рассказали иркутянину, что его средства якобы находятся в банке Сингапура, а для их возврата требуется личное присутствие, либо оплата штрафа в размере четырёх тысяч долларов США.



Обещая решить ситуацию, мошенники убедили мужчину перевести 350 тысяч рублей на подконтрольные им счета, после чего прекратили общение с ним.

