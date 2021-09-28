Лжеюристы пообещали мужчине вернуть пропавшие полмиллиона рублей
В полицию Иркутска обратился 39-летний житель пригородного села Хомутово. Он рассказал полицейским, что его обманули аферисты, предложившие ему помощь в возврате денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Выяснилось, что в прошлом году мужчина связался с «трейдерской платформой», перевёл на неё более полумиллиона рублей, но в последующем не смог вывести деньги.
Надеясь вернуть деньги, мужчина в интернете нашёл компанию, которая обещала помочь. «Юристы» фирмы, с которой он заключил договор по электронной почте, рассказали иркутянину, что его средства якобы находятся в банке Сингапура, а для их возврата требуется личное присутствие, либо оплата штрафа в размере четырёх тысяч долларов США.
Обещая решить ситуацию, мошенники убедили мужчину перевести 350 тысяч рублей на подконтрольные им счета, после чего прекратили общение с ним.
Житель Иркутской области лишился 350 тысяч, пытаясь вернуть 500 тысяч
Происшествия, Фото:
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