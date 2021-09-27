У жителя Бурятии в поезде украли ноутбук

Подозреваемым оказался ранее судимый братчанин



В дежурную часть транспортной полиции в Иркутской области поступило заявление от 63-летнего жителя Северобайкальска о том, что при следовании в пассажирском поезде № 375 сообщением «Нерюнгри-Тайшет» у него был украден ноутбук в 65 тысяч рублей.



За короткий срок задержали подозреваемого, которым оказался 31-летний братчанин, ранее судимый за кражу. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что при выходе из вагона на своей станции он украл у пенсионера, следовавшего с ним по соседству, сумку с ноутбуком. Сейчас ноутбук стоимостью 65 тысяч рублей изъят и будет возвращён законному владельцу.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





