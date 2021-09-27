 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 сентября

26 сентября

Популярное

У жителя Бурятии в поезде украли ноутбук

У жителя Бурятии в поезде украли ноутбук
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подозреваемым оказался ранее судимый братчанин

В дежурную часть транспортной полиции в Иркутской области поступило заявление от 63-летнего жителя Северобайкальска о том, что при следовании в пассажирском поезде № 375 сообщением «Нерюнгри-Тайшет» у него был украден ноутбук в 65 тысяч рублей.

За короткий срок задержали подозреваемого, которым оказался 31-летний братчанин, ранее судимый за кражу. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что при выходе из вагона на своей станции он украл у пенсионера, следовавшего с ним по соседству, сумку с ноутбуком. Сейчас ноутбук стоимостью 65 тысяч рублей изъят и будет возвращён законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.


кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области нашли виновника смертельного ДТП
В Иркутской области нашли виновника смертельного ДТП
Происшествия, 27.09.2021
В автоаварии погибла 15-летняя девушка и пострадала 14-летняя пассажирка
В Иркутской области пропал рыбак
В Иркутской области пропал рыбак
Происшествия, 27.09.2021
Рыбак не вернулся в назначенное время
В Иркутской области на одном месте произошло два смертельных ДТП
В Иркутской области на одном месте произошло два смертельных ДТП
Происшествия, 27.09.2021
Автоаварии случились с разницей в несколько часов
В Улан-Удэ пациент при побеге из наркодиспансера получил травмы
В Улан-Удэ пациент при побеге из наркодиспансера получил травмы
Происшествия, 27.09.2021
Пациент, пытавшийся сбежать по простыням, не удержался и упал
В Бурятии горела сауна при спортзале
В Бурятии горела сауна при спортзале
Происшествия, 27.09.2021
Пожарные боролись с огнём почти 1,5 часа
В ангарской колонии обнаружили тайник
В ангарской колонии обнаружили тайник
Происшествия, 27.09.2021
В тайнике обнаружили телефоны и колода карт
Житель Бурятии избил женщину поленом по голове
Житель Бурятии избил женщину поленом по голове
Происшествия, 27.09.2021
Агрессивного мужчину разыскали росгвардейцы
В Улан-Удэ пациент сбежал из наркодиспансера по простыням
В Улан-Удэ пациент сбежал из наркодиспансера по простыням
Происшествия, 27.09.2021
Очевидцы сделали фотографии в момент дерзкого побега

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^