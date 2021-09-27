Подозреваемым оказался ранее судимый братчанин
В дежурную часть транспортной полиции в Иркутской области поступило заявление от 63-летнего жителя Северобайкальска о том, что при следовании в пассажирском поезде № 375 сообщением «Нерюнгри-Тайшет» у него был украден ноутбук в 65 тысяч рублей.
За короткий срок задержали подозреваемого, которым оказался 31-летний братчанин, ранее судимый за кражу. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что при выходе из вагона на своей станции он украл у пенсионера, следовавшего с ним по соседству, сумку с ноутбуком. Сейчас ноутбук стоимостью 65 тысяч рублей изъят и будет возвращён законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
У жителя Бурятии в поезде украли ноутбук
Происшествия, Фото:
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