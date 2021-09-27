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В Иркутской области выписали двоих детей по распыления газа в школе

В Иркутской области выписали двоих детей по распыления газа в школе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ещё двое пострадавших находятся в больнице

Двоих детей, пострадавших в Хомутовской школе, выписали из медучреждения. Об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошедшую пятницу четверых пострадавших госпитализировали в городскую Ивано-Матренинскую детскую больницу с признаками отравления газом, который распылили в школе. Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Двух пациенток из токсикологического отделения выписали сегодня, ещё двух планируют отпустить домой завтра, их состояние стабильное, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. 
Иркутская область

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