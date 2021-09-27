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В Иркутской области нашли виновника смертельного ДТП

В Иркутской области нашли виновника смертельного ДТП
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
В автоаварии погибла 15-летняя девушка и пострадала 14-летняя пассажирка

В Иркутской области установлен предполагаемый виновник дорожной аварии, в результате которой погибла 15-летняя девушка.

ДТП случилось 25 сентября. 24-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», двигаясь по автодороге «п. Радищев – п. Рудногорск» Нижнеилимского района, не справился с управлением. Автомобиль совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате случившегося 15-летняя пассажирка иномарки скончалась в медицинском учреждении. Находящаяся в салоне авто 14-летняя девушка с различными травмами была госпитализирована.

Сам автомобилист с места происшествия скрылся, однако на следующий день был установлен сотрудниками уголовного розыска. Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

По данному факту СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 

Иркутская область ДТП.смерть

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