В Иркутской области нашли виновника смертельного ДТП





В Иркутской области установлен предполагаемый виновник дорожной аварии, в результате которой погибла 15-летняя девушка.ДТП случилось 25 сентября. 24-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», двигаясь по автодороге «п. Радищев – п. Рудногорск» Нижнеилимского района, не справился с управлением. Автомобиль совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате случившегося 15-летняя пассажирка иномарки скончалась в медицинском учреждении. Находящаяся в салоне авто 14-летняя девушка с различными травмами была госпитализирована.Сам автомобилист с места происшествия скрылся, однако на следующий день был установлен сотрудниками уголовного розыска. Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.По данному факту СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.