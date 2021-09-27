У мужчины внезапно отказали ноги
61-летний житель Тайшета двое суток просидел в болоте из-за того, что у него отказали ноги, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Мужчина собирал клюкву в компании других ягодников, но заблудился и оказался в болоте. Самостоятельно передвигаться дальше он не мог из-за отказавших ног.
К счастью, у сборщика дикоросов был с собой мобильный телефон – при неустойчивой сотовой связи ему всё-таки удалось связаться с родственниками. Они отправились на поиски. Обнаружив его в беспомощном состоянии, передали информацию в экстренные службы.
Около 22 часов вечера 25 сентября на место выдвинулась группа спасателей - четыре человека, одна единица техники. На дороге их встретили родственники пострадавшего и указали его местонахождение.
После доврачебного осмотра мужчину переодели в сухую тёплую одежду - ею поделился с ним один из спасателей, и на носилках эвакуировали из болотистой местности. Почти полтора километра спасателям пришлось идти по пояс в воде. Ещё столько же группа прошла вдоль железнодорожных путей до того, как вышла к служебному автомобилю. Там пострадавшего напоили горячим чаем и отвезли к автодороге, где передали врачам скорой медицинской помощи.
Спасательная операция завершилась около трёх часов ночи.
В Иркутской области ушедший по ягоды мужчина двое суток провёл в болоте
Происшествия, Фото:
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