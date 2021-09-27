В Иркутской области на одном месте произошло два смертельных ДТП

Около 18 часов вечера в районе пятого километра автодороги Южный подъезд к городу Черемхово автомобиль Mitsubishi Lancer съехал с дороги и опрокинулся. За рулём был 19-летний водитель.



В результате аварии погибли двое пассажиров (мужчины), а также травмирован водитель.





- По фактам ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по её результатам будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.















Вчера вечером за два часа на участке автодороги Южный подъезд к городу Черемхово в Иркутской области произошло два ДТП. В них погибли три человека и один получил травмы.Через некоторое время в районе 7 километра автодороги Южный подъезд к городу Черемхово 60-летний водитель «Тойота Камри» врезался в стоящий «ГАЗ». В результате водитель «Камри» погиб.