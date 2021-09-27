В тайнике обнаружили телефоны и колода карт
Вечером 26 сентября сотрудники исправительной колонии № 2 в Ангарске обнаружили тайник в спальном помещении общежития для осуждённых. Под половым покрытием были спрятаны 15 сотовых телефонов, сим-карты, зарядные устройства и гарнитуры к ним, а также самодельная колода игральных карт.
Запрещённые к использованию осуждёнными средства связи и карты изъяты. Сотрудники оперативного отдела колонии начали проверку. В ходе неё будут установлены владельцы запрещённых предметов и способ доставки телефонов.
- Не исключено, что средства связи могли быть использованы осуждёнными для совершения новых преступлений, - сообщает ГУФСИН по Иркутской области.
В ангарской колонии обнаружили тайник
Происшествия, Фото:
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