В ангарской колонии обнаружили тайник

Происшествия, Фото: ГУФСИН по Иркутской области

В тайнике обнаружили телефоны и колода карт



Вечером 26 сентября сотрудники исправительной колонии № 2 в Ангарске обнаружили тайник в спальном помещении общежития для осуждённых. Под половым покрытием были спрятаны 15 сотовых телефонов, сим-карты, зарядные устройства и гарнитуры к ним, а также самодельная колода игральных карт.



Запрещённые к использованию осуждёнными средства связи и карты изъяты. Сотрудники оперативного отдела колонии начали проверку. В ходе неё будут установлены владельцы запрещённых предметов и способ доставки телефонов.



- Не исключено, что средства связи могли быть использованы осуждёнными для совершения новых преступлений, - сообщает ГУФСИН по Иркутской области.







