 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 сентября

26 сентября

Популярное

В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых детей

В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых детей
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
В произошедшем водитель обвинил дорожное покрытие

В городе Усть-Кут Иркутской области пьяный водитель сбил сразу пятерых детей.

- Установлено, что 60-летний водитель автомашины «Тойота Саксид» совершил наезд на пятерых несовершеннолетних, которые, по предварительной информации, двигались по проезжей части во встречном направлении, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

В результате происшествия школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести.

В момент автоаварии водитель иномарки находился за рулём в состоянии опьянения.

- Я посчитал себя в адекватном состоянии. Мне надо было буквально один километр не по центру города. Я просто думал отогнать машину и поставить в гараж. Ввиду того, что дорожное покрытие избито, объезжая яму, я выскочил… и перед лицом детвора, - сказал в патрульном автомобиле обвиняемый в ДТП мужчина.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и даётся правовая оценка действиям всех участников дорожно-транспортного происшествия.
ДТП алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых детей
В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых детей
Происшествия, 27.09.2021
В произошедшем водитель обвинил дорожное покрытие
В Бурятии в съехавшей с дороги «Тойоте» пострадала женщина
В Бурятии в съехавшей с дороги «Тойоте» пострадала женщина
Происшествия, 27.09.2021
За три дня в Бурятии произошло всего одно ДТП с пострадавшим
В Чите таксист стал жертвой мошенников
В Чите таксист стал жертвой мошенников
Происшествия, 26.09.2021
Он потерял больше 30 тысяч рублей
В Бурятии двое приятелей попались на краже кабеля
В Бурятии двое приятелей попались на краже кабеля
Происшествия, 26.09.2021
Они выкопали из земли 20 метров кабеля и разрубили его на куски
Улан-Удэ получит дополнительные средства на выплаты пострадавшим от паводка
Улан-Удэ получит дополнительные средства на выплаты пострадавшим от паводка
Происшествия, 25.09.2021
На выплату единовременной материальной помощи направят 1,5 млн. рублей 
В Бурятии сельчане сообщили о непонятном взрыве
В Бурятии сельчане сообщили о непонятном взрыве
Происшествия, 25.09.2021
По словам жителей, «грохнуло сильно»
В Улан-Удэ новорождённых щенят в мешке выбросили в лесу
В Улан-Удэ новорождённых щенят в мешке выбросили в лесу
Происшествия, 25.09.2021
Щенят специально выбросили в месте, где почти никто не ходит
В Бурятии пропавшую в начале недели женщину нашли мёртвой
В Бурятии пропавшую в начале недели женщину нашли мёртвой
Происшествия, 25.09.2021
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося 
В школе в Иркутской области распылили газ
В школе в Иркутской области распылили газ
Происшествия, 25.09.2021
В больницу были доставлены четверо учащихся 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^