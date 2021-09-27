В произошедшем водитель обвинил дорожное покрытие
В городе Усть-Кут Иркутской области пьяный водитель сбил сразу пятерых детей.
- Установлено, что 60-летний водитель автомашины «Тойота Саксид» совершил наезд на пятерых несовершеннолетних, которые, по предварительной информации, двигались по проезжей части во встречном направлении, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
В результате происшествия школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести.
В момент автоаварии водитель иномарки находился за рулём в состоянии опьянения.
- Я посчитал себя в адекватном состоянии. Мне надо было буквально один километр не по центру города. Я просто думал отогнать машину и поставить в гараж. Ввиду того, что дорожное покрытие избито, объезжая яму, я выскочил… и перед лицом детвора, - сказал в патрульном автомобиле обвиняемый в ДТП мужчина.
По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и даётся правовая оценка действиям всех участников дорожно-транспортного происшествия.
В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых детей
Происшествия, Фото:
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