В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых детей

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

В произошедшем водитель обвинил дорожное покрытие



В городе Усть-Кут Иркутской области пьяный водитель сбил сразу пятерых детей.



- Установлено, что 60-летний водитель автомашины «Тойота Саксид» совершил наезд на пятерых несовершеннолетних, которые, по предварительной информации, двигались по проезжей части во встречном направлении, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



В результате происшествия школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести.



В момент автоаварии водитель иномарки находился за рулём в состоянии опьянения.



- Я посчитал себя в адекватном состоянии. Мне надо было буквально один километр не по центру города. Я просто думал отогнать машину и поставить в гараж. Ввиду того, что дорожное покрытие избито, объезжая яму, я выскочил… и перед лицом детвора, - сказал в патрульном автомобиле обвиняемый в ДТП мужчина.



По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и даётся правовая оценка действиям всех участников дорожно-транспортного происшествия.

