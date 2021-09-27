Забайкалка едва не погибла в собственной горящей квартире

Женщину спасли пожарные
Днём 26 сентября в посёлке Могойтуй в Агинском Бурятском округе Забайкальского края произошёл пожар в квартире дома на улице Заводской. К месту вызова были направлены семь человек и две единицы техники пожарно-спасательной части №2.
На момент прибытия первого пожарного подразделения в подъезде ощущался запах дыма. Жительница квартиры была заперта в квартире и не могла самостоятельно покинуть задымленое помещение. Бойцы звена газодымозащитной службы вскрыли дверь и эвакуировали женщину. Хозяйку квартиры передали медикам, которые оказали ей первую помощь.
В результате пожара повреждена входная дверь квартиры на площади один квадратный метр.
Причину возгорания и виновное лицо будет установлено сотрудником территориального подразделения надзорной деятельности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
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