Забайкалка едва не погибла в собственной горящей квартире

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщину спасли пожарные



Днём 26 сентября в посёлке Могойтуй в Агинском Бурятском округе Забайкальского края произошёл пожар в квартире дома на улице Заводской. К месту вызова были направлены семь человек и две единицы техники пожарно-спасательной части №2.



На момент прибытия первого пожарного подразделения в подъезде ощущался запах дыма. Жительница квартиры была заперта в квартире и не могла самостоятельно покинуть задымленое помещение. Бойцы звена газодымозащитной службы вскрыли дверь и эвакуировали женщину. Хозяйку квартиры передали медикам, которые оказали ей первую помощь.



В результате пожара повреждена входная дверь квартиры на площади один квадратный метр.



Причину возгорания и виновное лицо будет установлено сотрудником территориального подразделения надзорной деятельности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

