В Чите таксист стал жертвой мошенников

Он потерял больше 30 тысяч рублей



В полицию обратился житель Читы и сообщил о хищении с карты 33 тысяч рублей. Установлено, что мужчина работает водителем в одной из фирм такси. Ему поступил заказ на поездку от читинской гостиницы до аэропорта, при этом форма расчёта была указана в виде перевода на банковскую карту.



Спустя несколько минут потерпевшему позвонил неизвестный и, представившись администратором гостиницы, попросил назвать данные карты для перевода средств за поездку. Мужчина назвал все требуемые данные, а также код из sms-сообщения.



В результате мошенники получили доступ к его онлайн-банку и украли имеющиеся на карте деньги, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

