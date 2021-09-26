 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 сентября

25 сентября

24 сентября

Популярное

В Чите таксист стал жертвой мошенников

В Чите таксист стал жертвой мошенников
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он потерял больше 30 тысяч рублей

В полицию обратился житель Читы и сообщил о хищении с карты 33 тысяч рублей. Установлено, что мужчина работает водителем в одной из фирм такси. Ему поступил заказ на поездку от читинской гостиницы до аэропорта, при этом форма расчёта была указана в виде перевода на банковскую карту.

Спустя несколько минут потерпевшему позвонил неизвестный и, представившись администратором гостиницы, попросил назвать данные карты для перевода средств за поездку. Мужчина назвал все требуемые данные, а также код из sms-сообщения.

В результате мошенники получили доступ к его онлайн-банку и украли имеющиеся на карте деньги, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите таксист стал жертвой мошенников
В Чите таксист стал жертвой мошенников
Происшествия, 26.09.2021
Он потерял больше 30 тысяч рублей
В Бурятии двое приятелей попались на краже кабеля
В Бурятии двое приятелей попались на краже кабеля
Происшествия, 26.09.2021
Они выкопали из земли 20 метров кабеля и разрубили его на куски
Улан-Удэ получит дополнительные средства на выплаты пострадавшим от паводка
Улан-Удэ получит дополнительные средства на выплаты пострадавшим от паводка
Происшествия, 25.09.2021
На выплату единовременной материальной помощи направят 1,5 млн. рублей 
В Бурятии сельчане сообщили о непонятном взрыве
В Бурятии сельчане сообщили о непонятном взрыве
Происшествия, 25.09.2021
По словам жителей, «грохнуло сильно»
В Улан-Удэ новорождённых щенят в мешке выбросили в лесу
В Улан-Удэ новорождённых щенят в мешке выбросили в лесу
Происшествия, 25.09.2021
Щенят специально выбросили в месте, где почти никто не ходит
В Бурятии пропавшую в начале недели женщину нашли мёртвой
В Бурятии пропавшую в начале недели женщину нашли мёртвой
Происшествия, 25.09.2021
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося 
В школе в Иркутской области распылили газ
В школе в Иркутской области распылили газ
Происшествия, 25.09.2021
В больницу были доставлены четверо учащихся 
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
Происшествия, 25.09.2021
Огонь потушили за полчаса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^