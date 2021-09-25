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Житель Иркутской области из-за конфликта сжёг автомобиль родственника

Житель Иркутской области из-за конфликта сжёг автомобиль родственника
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В селе Гадалей Тулунского района Иркутской области подожгли автомобиль «Нива-Шевроле». Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался 60-летний родственник владельца транспортного средства.

По предварительным данным, вероятным мотивом преступления стал конфликт. Мужчина взял в гараже пятилитровую канистру с бензином, облил и поджёг машину.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 

Иркутская область пожар

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