В Иркутской области двое мужчин погибли на пожаре в пятиэтажке

- Когда пожарные вскрыли железную дверь квартиры, в коридоре на полу обнаружили 51-летнего мужчину. После проверки пульса в течение 10 минут мы проводили реанимационные мероприятия. Их продолжили врачи скорой медицинской помощи. Через некоторое время они констатировали смерть пострадавшего. В ходе разведки между диваном и стеной у окна был обнаружен ещё один мужчина без признаков жизни, - сообщил заместитель начальника службы пожаротушения пожарно-спасательной части № 50 города Усть-Илимска Вадим Ломанов.







Ночью 24 сентября в городе Усть-Илимск произошёл пожар в пятиэтажном панельном доме коридорного типа на улице Молодёжная. На пожаре погибли двое мужчин, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.На момент прибытия пожарных подразделений из окна на четвёртом этаже шёл густой дым, было сильное задымление на лестничных клетках четвертого и пятого этажей.По лестничным маршам при помощи спасательных устройств спасатели вывели 12 человек, в том числе двух детей.В результате пожара квартира закопчена, огнём повреждены домашние вещи.Дознаватели МЧС установили, что наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. В настоящее время по факту гибели людей проводится доследственная проверка.