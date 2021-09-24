В Бурятии контрактники украли кабель из медицинской палатки

Кража произошла во время полевого выезда



В Кяхте суд признал двух ефрейторов, военнослужащих по контракту, виновными в краже с проникновением в помещение. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в военном следственном отделе СК РФ по Кяхтинскому гарнизону.



Следствием и судом установлено, что в апреле 2021 года контрактники проникли в палатку для организации санитарной зоны на территории полевого лагеря в Кяхтинском районе. Оттуда они украли электрические кабеля с муфтами, содержащих цветные металлы. Общая стоимость украденного составила 36 тысяч рублей.



Постановлением Кяхтинского гарнизонного военного суда уголовное дело по обвинению военнослужащих прекращено. Каждому из них назначен судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.

