В Бурятии контрактники украли кабель из медицинской палатки

Кража произошла во время полевого выезда
В Кяхте суд признал двух ефрейторов, военнослужащих по контракту, виновными в краже с проникновением в помещение. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в военном следственном отделе СК РФ по Кяхтинскому гарнизону.
Следствием и судом установлено, что в апреле 2021 года контрактники проникли в палатку для организации санитарной зоны на территории полевого лагеря в Кяхтинском районе. Оттуда они украли электрические кабеля с муфтами, содержащих цветные металлы. Общая стоимость украденного составила 36 тысяч рублей.
Постановлением Кяхтинского гарнизонного военного суда уголовное дело по обвинению военнослужащих прекращено. Каждому из них назначен судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.
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Происшествия, Фото:
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