В Забайкалье возбудили уголовное дело после повреждения 30 фонарей

Фонари были повреждены в сквере



В Забайкальском крае прокуратура изучила материалы проверки органов внутренних дел по заявлению администрации города Балей о повреждении 30 фонарей в сквере по улице Ведерникова.



- Установлено, что несмотря на наличие достаточных оснований для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, срок проверки продлён до 10 суток для проведения дополнительных мероприятий. Прокуратура направила начальнику органа дознания требование, по результатам рассмотрения которого по данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм), - сообщили в прокуратуре края.



Уголовное дело находится в стадии расследования. В рамках него проводятся необходимые процессуальные действия, в том числе с лицами, причастными к совершению преступления.

