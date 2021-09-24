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Читинец спустил украденные 200 тысяч рублей на развлечения в сауне

Читинец спустил украденные 200 тысяч рублей на развлечения в сауне
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина украл более 800 тысяч

В Чите сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже 816 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Ранее в полицию поступило заявление от индивидуального предпринимателя о краже этих денег. Установлено, что ночью неизвестные проникли внутрь складского помещения, разобрав крышу.

Полицейские выяснили, что кражу совершил 33-летний бывший работник организации. Его доставили в полицию, где мужчина во всём сознался.

У него изъяли 622 тысяч рублей. Задержанный пояснил, что около 200 тысяч он потратил, сходив с приятелем в сауну.

Подозреваемый четыре раза судим за кражи и один раз за грабёж. Задержанный помещён в изолятор временного содержания.
кража

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