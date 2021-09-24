Читинец спустил украденные 200 тысяч рублей на развлечения в сауне

Мужчина украл более 800 тысяч



В Чите сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже 816 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Ранее в полицию поступило заявление от индивидуального предпринимателя о краже этих денег. Установлено, что ночью неизвестные проникли внутрь складского помещения, разобрав крышу.



Полицейские выяснили, что кражу совершил 33-летний бывший работник организации. Его доставили в полицию, где мужчина во всём сознался.



У него изъяли 622 тысяч рублей. Задержанный пояснил, что около 200 тысяч он потратил, сходив с приятелем в сауну.



Подозреваемый четыре раза судим за кражи и один раз за грабёж. Задержанный помещён в изолятор временного содержания.

