Мужчина украл более 800 тысяч
В Чите сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже 816 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Ранее в полицию поступило заявление от индивидуального предпринимателя о краже этих денег. Установлено, что ночью неизвестные проникли внутрь складского помещения, разобрав крышу.
Полицейские выяснили, что кражу совершил 33-летний бывший работник организации. Его доставили в полицию, где мужчина во всём сознался.
У него изъяли 622 тысяч рублей. Задержанный пояснил, что около 200 тысяч он потратил, сходив с приятелем в сауну.
Подозреваемый четыре раза судим за кражи и один раз за грабёж. Задержанный помещён в изолятор временного содержания.
Читинец спустил украденные 200 тысяч рублей на развлечения в сауне
Происшествия, Фото:
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