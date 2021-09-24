Жительница Иркутской области кофтой задушила сожителя

Женщину на семь лет лишили свободы



30-летняя жительница Слюдянки признана виновной в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Ночью 29 декабря 2020 года во время распития спиртных напитков между ней и её 23-летним сожителем произошёл конфликт. Во время ссоры женщина сняла с себя кофту, накинула её на шею своего сожителя и задушила его.



Слюдянский районный суд приговорил её к семи годам лишения свободы.

