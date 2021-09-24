Женщину на семь лет лишили свободы
30-летняя жительница Слюдянки признана виновной в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Ночью 29 декабря 2020 года во время распития спиртных напитков между ней и её 23-летним сожителем произошёл конфликт. Во время ссоры женщина сняла с себя кофту, накинула её на шею своего сожителя и задушила его.
Слюдянский районный суд приговорил её к семи годам лишения свободы.
Жительница Иркутской области кофтой задушила сожителя
Происшествия, Фото:
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