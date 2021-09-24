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Иркутянин «по пьяной голове» напал на магазин

Иркутянин «по пьяной голове» напал на магазин
Происшествия, 
Парень забрал выручку и телефон продавца

В Иркутске сотрудники полиции по горячим следам задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в разбое, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Молодой человек ночью вошёл в магазин на улице Депутатская и, угрожая продавцу, забрал выручку. Чтобы продавец не смог обратиться быстро за помощью в полицию, нападавший забрал у него телефон.

Изучив записи с камеры видеонаблюдения, полицейские через несколько часов задержали подозреваемого. В отделе полиции иркутянин сознался в содеянном.

- Зашёл в магазин, забрал деньги. Продавца напугал, забил его в угол, забрал у него телефон, чтобы он мгновенно не сообщил в полицию о случившемся. Куртку, в которой совершал преступление, перчатки, выкинул во дворах, - рассказал на допросе задержанный, - Не знаю, это всё как-то спонтанно, по пьяной голове.

Возбуждено уголовное дело о разбое.
разбой

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