Иркутские полицейские ищут скрывшегося от следствия жителя Бурятии

Происшествия, Фото: ориентировка ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина признался в совершении преступления и исчез



Полицейские Иркутска разыскивают 35-летнего уроженца Бурятии Баира Бальжинимаева. Он подозревается в краже телефона у своего знакомого, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Как он сам пояснил полицейские, телефон он взял у приятеля, а в последующем продал его в скупке товаров. В дальнейшем подозреваемый перестал выходить на связь со своими знакомыми, а также следствием. Его местонахождение сейчас неизвестно.



Отмечается, что мужчина ранее был судим.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить об этом в дежурную часть отдела №1 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по номеру телефона 8(3952) 41-11-64 или 02 (102 с мобильного).

