Мужчина после ночёвки прихватывал за собой технику
В Тарбагатайском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 34-летний житель села Нижний Саянтуй.
Мужчина дважды воровал имущество из дома своего знакомого, который в это время находился на заработках. С разрешения хозяина дома сельчанин периодически проживал у него. А заодно, как выяснилось, продавал не принадлежащие ему вещи.
Так, в феврале он вынес из дома и продал незнакомцу новенький телевизор. В апреле аналогичным образом поступил с холодильником и микроволновкой. Общая сумма ущерба составила 34 тысячи рублей.
Ранее мужчина был неоднократно судим. Предыдущий раз – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. За это мужчина отбывал наказание в исправительном учреждении, откуда освободился условно-досрочно в мае 2020 года.
В связи с неявкой на отметки в уголовно-исполнительную инспекцию он был объявлен в розыск, а сейчас заключён под стражу. Нигде не работает.
За кражу возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии распродал имущество приютившего его друга
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ущерб составил 10 тысяч рублей
Материалы уголовного дела содержатся в более чем 150 томах
Виновник аварии так торопился скрыться, что потерял ценную улику
Браконьеры убили косулю, ослепив её
Лес незаконно вывозили в Китай
Пострадавший несколько дней находился в больнице
Мошенницу бурятские полицейские разыскали в Забайкальском крае
Александр Бастрыкин поставил на контроль ход доследственной проверки
Сосед потерпевшего вовремя нагрянул к нему в дом
Пропавших мужчин нашли с вертолёта
Уйдя в магазин, владелец авто забыл закрыть машину
Мужчина погиб на месте
Волонтёры отправились искать рыбака и сами пропали
Скоро 163 дома в печально известном микрорайоне обследуют
Мужчина избил и ограбил пьяного прохожего