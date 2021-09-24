Житель Бурятии распродал имущество приютившего его друга

Мужчина после ночёвки прихватывал за собой технику



В Тарбагатайском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в кражах. Им оказался 34-летний житель села Нижний Саянтуй.



Мужчина дважды воровал имущество из дома своего знакомого, который в это время находился на заработках. С разрешения хозяина дома сельчанин периодически проживал у него. А заодно, как выяснилось, продавал не принадлежащие ему вещи.



Так, в феврале он вынес из дома и продал незнакомцу новенький телевизор. В апреле аналогичным образом поступил с холодильником и микроволновкой. Общая сумма ущерба составила 34 тысячи рублей.



Ранее мужчина был неоднократно судим. Предыдущий раз – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. За это мужчина отбывал наказание в исправительном учреждении, откуда освободился условно-досрочно в мае 2020 года.



В связи с неявкой на отметки в уголовно-исполнительную инспекцию он был объявлен в розыск, а сейчас заключён под стражу. Нигде не работает.



За кражу возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

