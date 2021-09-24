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Житель Бурятии устроил шопинг за счёт найденной карты

Житель Бурятии устроил шопинг за счёт найденной карты
Происшествия,  Фото:pexels.com
Ущерб составил 10 тысяч рублей

23 сентября в полицию Северобайкальска обратился местный житель с заявлением о краже денег с банковского счета. Мужчина рассказал полицейским, что в начале сентября потерял банковскую карту. Позднее он узнал, что при помощи его карты неизвестный расплачивался три дней в магазинах. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

По подозрению в краже полицейские задержали 52-летнего ранее судимого за имущественные преступления неработающего жителя Северобайкальска.

Мужчина признался, что на улице нашёл банковскую карту с бесконтактной системой расчёта. Ею рассчитывался за приобретённый товар в магазинах.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

При утрате банковской карты или мобильного телефона, к которому подключены банковские услуги, необходимо незамедлительно обратиться в банк для блокировки карт и услуг.
кража

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