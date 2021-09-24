Житель Иркутской области обвиняется в контрабанде леса на 24 млн рублей

Всего было контрабандой вывезено четыре тысячи кубометров древесины на сумму более 24 миллионов рублей.





Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.





В Иркутской области в суд направлено уголовное дело в отношении жителя города Тайшет, незаконно направлявшего лесоматериалы в Китай, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.По версии следствия, обвиняемый, создав через подставное лицо коммерческую фирму по лесопереработке и реализации древесины, с апреля 2016 по сентябрь 2017 года занимался контрабандой леса. Он скупал древесину, которую в Иркутской области вырубили «чёрные» лесорубы, а затем продавал, вывозя в Китай. Для подтверждения законности происхождения товара вносил в таможенные декларации недостоверные сведения о его производителе.Таким образом он незаконно получил более 13 миллионов рублей. Обвиняемый легализовал их, заключив гражданско-правовые договоры с предпринимателями.Уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.