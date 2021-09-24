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Житель Иркутской области обвиняется в контрабанде леса на 24 млн рублей

Житель Иркутской области обвиняется в контрабанде леса на 24 млн рублей
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Лес незаконно вывозили в Китай

В Иркутской области в суд направлено уголовное дело в отношении жителя города Тайшет, незаконно направлявшего лесоматериалы в Китай, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Всего было контрабандой вывезено четыре тысячи кубометров древесины на сумму более 24 миллионов рублей.


По версии следствия, обвиняемый, создав через подставное лицо коммерческую фирму по лесопереработке и реализации древесины, с апреля 2016 по сентябрь 2017 года занимался контрабандой леса. Он скупал древесину, которую в Иркутской области вырубили «чёрные» лесорубы, а затем продавал, вывозя в Китай. Для подтверждения законности происхождения товара вносил в таможенные декларации недостоверные сведения о его производителе.

Таким образом он незаконно получил более 13 миллионов рублей. Обвиняемый легализовал их, заключив гражданско-правовые договоры с предпринимателями.

Уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

контрабанда леса

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