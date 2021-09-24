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В Иркутской области возбуждено уголовное дело о ДТП со школьным автобусом

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о ДТП со школьным автобусом
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Александр Бастрыкин поставил на контроль ход доследственной проверки

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход доследственной проверки по данному ЧП на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 сентября около 15 часов 30 минут на трассе «Сибирь» вблизи посёлка Кутулик Иркутской области произошло столкновение школьного автобуса и автомобиля УАЗ. В автобусе находились 18 детей, учащиеся 2, 4, и 9 классов, трое взрослых сопровождающих и водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 10-летний ребёнок и водитель автобуса.

- В настоящее время они проходят стационарное лечение в медицинском учреждении, где им оказывается вся необходимая помощь. Остальные пострадавшие участники ДТП направлены на медицинское обследование, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В рамках уголовного дела следователь осмотрел место происшествия, допросил очевидцев произошедшего, пассажиров автобуса. Уже изъята техническая документация на пассажирский автобус, назначены судебно-медицинские экспертизы.

- Следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - отметили в Следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается.
ДТП Иркутская область школьники

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