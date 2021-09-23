Мужчина погиб на месте
Вечером 22 сентября в районе посёлка Небель Киренского района Иркутской области произошло ДТП.
30-летний водитель «Тойоты Корона», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Он врезался в железобетонное ограждение автомобильного моста через реку.
В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
По факту трагического происшествия полицейские проводят проверку, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
В Иркутской области водитель погиб, врезавшись в ограждение моста
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Волонтёры отправились искать рыбака и сами пропали
Скоро 163 дома в печально известном микрорайоне обследуют
Мужчина избил и ограбил пьяного прохожего
Посылку с опасными таблетками обнаружили таможенники
Автомобили столкнулись лоб в лоб
Трагедия произошла на федеральной трассе
Группа из пяти добровольцев, искавшая потерявшегося рыбака, пропала сама
На ночном пожаре спасли четверых взрослых и четверых детей
Ущерб бюджету составил 890 тысяч рублей
Убийца заявил, что не вызывал врачей, так как жертва ни на что не жаловалась
Мужчина напрасно думал, что останется незамеченным
Жертва грабежа обратился в ближайший киоск, чтобы вызвать полицию
Будут установлены и опрошены свидетели и очевидцы
Поджог произошёл на парковке многоквартирного дома
По данным РЕН ТВ, задержанные обсуждали вопросы, связанные с захватом власти