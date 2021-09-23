В Иркутской области водитель погиб, врезавшись в ограждение моста

Вечером 22 сентября в районе посёлка Небель Киренского района Иркутской области произошло ДТП.30-летний водитель «Тойоты Корона», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Он врезался в железобетонное ограждение автомобильного моста через реку.В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.По факту трагического происшествия полицейские проводят проверку, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.