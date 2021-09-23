В посылке из США для ангарчанина нашли 308 опасных таблеток

Посылку с опасными таблетками обнаружили таможенники



Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Иркутской таможни пресекли ввоз 308 таблеток, содержащих опасное сильнодействующее вещество. Препараты прибыли в международной посылке из Нью-Йорка. Посылка предназначалась жителю Ангарска.



- При вскрытии посылки оперативники обнаружили таблетки, упакованные россыпью в банку и в целлофановый пакет, среди других товаров – одежды, обуви и конфет. Таможенная экспертиза установила, что препараты содержат в своём составе сильнодействующее вещество, - сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.



Получатель товара никаких разрешительных документов на ввоз лекарственных препаратов не имел. В связи этим выявленные таможенниками таблетки изъяты уничтожены.



Получатель посылки по факту несоблюдения установленных запретов и ограничений на ввоз лекарственных препаратов привлечён к административной ответственности по ст. 16.3 КоАП РФ.

