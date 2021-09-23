В Иркутской области бизнесмена будут судить за мошенничество при строительстве школы

Ущерб бюджету составил 890 тысяч рублей



В Слюдянке предстанет перед судом 50-летний предприниматель из Иркутска. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере.



По версии следствия, администрация района заключила контракт на строительство школы в городе Слюдянка в рамках реализации национального проекта «Образование».



- Обвиняемый, являясь руководителем фирмы-застройщика, отразил в соответствующих актах, поданных в местную администрацию, недостоверные сведения о якобы понесённых расходах на размещение на специальном полигоне отходов, образовавшихся в ходе строительных и иных работ. На основании документов на счёт коммерческой фирмы из бюджета необоснованно было перечислено более 890 тыс рублей, - сообщает прокуратура Иркутской области.



Уголовное дело направлено Слюдянский районный суд для рассмотрения по существу.

