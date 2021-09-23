 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 сентября

22 сентября

Популярное

В Забайкалье начали проверку из-за повреждённого памятника на братской могиле

В Забайкалье начали проверку из-за повреждённого памятника на братской могиле
Происшествия, 
Будут установлены и опрошены свидетели и очевидцы

23 сентября в СМИ появились данные о том, что в посёлке Даурия Забайкальского района неизвестные повредили памятник «Братские могилы воинов, погибших во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге и в боях на Халхин-Голе».

Сейчас проводится доследственная проверка.

- Следователи уже выехали к месту, где проведут его осмотр. Будут установлены и опрошены свидетели и очевидцы, а также проведены другие необходимые процессуальные и иные мероприятия, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Ход и результаты проверки находятся на контроле руководства регионального следственного управления СК России.

вандализм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Братска из неприязни к знакомому пытался сжечь его машину
Житель Братска из неприязни к знакомому пытался сжечь его машину
Происшествия, 23.09.2021
Поджог произошёл на парковке многоквартирного дома
СМИ сообщили о задержании в Бурятии членов экстремистской группировки
СМИ сообщили о задержании в Бурятии членов экстремистской группировки
Происшествия, 23.09.2021
По данным РЕН ТВ, задержанные обсуждали вопросы, связанные с захватом власти
В Бурятии не вышли на связь добровольцы, ищущие рыбака
В Бурятии не вышли на связь добровольцы, ищущие рыбака
Происшествия, 22.09.2021
На поиски группы направлены спасатели
Читинец, расстрелявший женщину за громкую музыку, пойдёт под суд
Читинец, расстрелявший женщину за громкую музыку, пойдёт под суд
Происшествия, 22.09.2021
Ранее обвиняемый четырежды привлекался к уголовной ответственности
В центре Улан-Удэ автобус сбил девочку
В центре Улан-Удэ автобус сбил девочку
Происшествия, 22.09.2021
Наезд произошёл возле площади Советов
В Иркутской области в столкновении легковушки и фуры погибли два человека
В Иркутской области в столкновении легковушки и фуры погибли два человека
Происшествия, 22.09.2021
Момент смертельной аварии снял видеорегистратор очевидца. ВИДЕО 18+
В Бурятии проверяют информацию об издевательствах над ребёнком в школе
В Бурятии проверяют информацию об издевательствах над ребёнком в школе
Происшествия, 22.09.2021
Мать школьника заявила, что ребёнка оскорбляют в присутствии других одноклассников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^