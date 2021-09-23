Будут установлены и опрошены свидетели и очевидцы
23 сентября в СМИ появились данные о том, что в посёлке Даурия Забайкальского района неизвестные повредили памятник «Братские могилы воинов, погибших во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге и в боях на Халхин-Голе».
Сейчас проводится доследственная проверка.
- Следователи уже выехали к месту, где проведут его осмотр. Будут установлены и опрошены свидетели и очевидцы, а также проведены другие необходимые процессуальные и иные мероприятия, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Ход и результаты проверки находятся на контроле руководства регионального следственного управления СК России.
В Забайкалье начали проверку из-за повреждённого памятника на братской могиле
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