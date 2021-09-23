В Братске в ДТП погиб один человек и четверо пострадали

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Столкнулись «Шевроле» и «Тойота»



Вечером 22 сентября в ДТП в Братске один человек погиб, ещё четверо получили травмы, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



На автодороге А-331 «Вилюй» столкнулись автомобили «Шевроле Авео» и «Тойоты Камри».



В результате аварии скончалась на месте 21-летняя девушка-водитель «Шевроле». Госпитализированы трое её пассажира, в том числе один несовершеннолетний, а также 24-летний водитель «Тойоты».



Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

