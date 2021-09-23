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В Братске в ДТП погиб один человек и четверо пострадали

В Братске в ДТП погиб один человек и четверо пострадали
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Столкнулись «Шевроле» и «Тойота»

Вечером 22 сентября в ДТП в Братске один человек погиб, ещё четверо получили травмы, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

На автодороге А-331 «Вилюй» столкнулись автомобили «Шевроле Авео» и «Тойоты Камри».

В результате аварии скончалась на месте 21-летняя девушка-водитель «Шевроле». Госпитализированы трое её пассажира, в том числе один несовершеннолетний, а также 24-летний водитель «Тойоты».

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ДТП смерть

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