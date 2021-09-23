Следователи проводят доследственную проверку
Днём 22 сентября на трассе «Сибирь» вблизи посёлка Кутулик Иркутской области столкнулись школьный автобус и автомобиль УАЗ. В автобусе находилось 18 детей, учащиеся 2, 4, и 9 классов, трое взрослых сопровождающих и водитель, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
В результате ДТП травмы получили ребёнок 2011 года рождения, сопровождающий, водитель автобуса, водитель УАЗ. Они доставлены в больницу для оказания необходимой помощи. Остальные дети, находившиеся в автобусе, направлены на медицинское обследование.
По данному факту начата доследственная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Следствие изучит необходимую техническую документацию. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области в ДТП со школьным автобусом пострадали четыре человека
Происшествия, Фото:
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