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В Иркутской области в ДТП со школьным автобусом пострадали четыре человека

В Иркутской области в ДТП со школьным автобусом пострадали четыре человека
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Следователи проводят доследственную проверку

Днём 22 сентября на трассе «Сибирь» вблизи посёлка Кутулик Иркутской области столкнулись школьный автобус и автомобиль УАЗ. В автобусе находилось 18 детей, учащиеся 2, 4, и 9 классов, трое взрослых сопровождающих и водитель, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

В результате ДТП травмы получили ребёнок 2011 года рождения, сопровождающий, водитель автобуса, водитель УАЗ. Они доставлены в больницу для оказания необходимой помощи. Остальные дети, находившиеся в автобусе, направлены на медицинское обследование.

По данному факту начата доследственная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следствие изучит необходимую техническую документацию. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 
ДТП школьный автобус

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