Жительница Забайкалья, убившая мужа, получила восемь лет колонии

Убийство произошло зимой 2021 года



Судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Краснокаменска, убившей своего супруга.



В июле Краснокаменский городской суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей признал её виновной в убийстве. Суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



В ночь на 7 января 2021 года женщина, находясь у себя дома, в ходе семейной ссоры нанесла супругу один удар ножом в грудь. Мужчина погиб от сдавления сердца излившейся в околосердечную сорочку кровью.



Присяжные признали доказанным умысел на убийство и отвергли версию защиты о превышении пределов необходимой обороны.



Адвокат горожанки обжаловал приговор. Однако суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и не нашёл оснований для отмены приговора или смягчения наказания.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в краевой прокуратуре.

