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Жительница Забайкалья, убившая мужа, получила восемь лет колонии

Жительница Забайкалья, убившая мужа, получила восемь лет колонии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийство произошло зимой 2021 года

Судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Краснокаменска, убившей своего супруга.

В июле Краснокаменский городской суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей признал её виновной в убийстве. Суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В ночь на 7 января 2021 года женщина, находясь у себя дома, в ходе семейной ссоры нанесла супругу один удар ножом в грудь. Мужчина погиб от сдавления сердца излившейся в околосердечную сорочку кровью.

Присяжные признали доказанным умысел на убийство и отвергли версию защиты о превышении пределов необходимой обороны.

Адвокат горожанки обжаловал приговор. Однако суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и не нашёл оснований для отмены приговора или смягчения наказания.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в краевой прокуратуре.
убийство

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