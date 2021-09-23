Убийство произошло зимой 2021 года
Судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Краснокаменска, убившей своего супруга.
В июле Краснокаменский городской суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей признал её виновной в убийстве. Суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В ночь на 7 января 2021 года женщина, находясь у себя дома, в ходе семейной ссоры нанесла супругу один удар ножом в грудь. Мужчина погиб от сдавления сердца излившейся в околосердечную сорочку кровью.
Присяжные признали доказанным умысел на убийство и отвергли версию защиты о превышении пределов необходимой обороны.
Адвокат горожанки обжаловал приговор. Однако суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и не нашёл оснований для отмены приговора или смягчения наказания.
Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в краевой прокуратуре.
Жительница Забайкалья, убившая мужа, получила восемь лет колонии
Происшествия, Фото:
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