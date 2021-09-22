В Иркутской области школьник, катавший друзей на машине, устроил аварию

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Подросток и его друзья были госпитализированы



Днём 19 сентября в городе Черемхово на перекрёстке улиц 2-я Советская и переулка Южный произошло ДТП, которое устроил 15-летний водитель.



- По предварительной информации, 15-летний водитель автомобиля «Тойота Функарго» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



В результате аварии сам водитель и его два несовершеннолетних пассажира 15 и 17 лет госпитализированы.



Установлено, что школьник управлял машиной матери, которую взял без её спроса.



По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой также будет дана оценка действиям родителей по воспитанию и содержанию подростка.



