 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 сентября

21 сентября

Популярное

В Иркутской области школьник, катавший друзей на машине, устроил аварию

В Иркутской области школьник, катавший друзей на машине, устроил аварию
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Подросток и его друзья были госпитализированы

Днём 19 сентября в городе Черемхово на перекрёстке улиц 2-я Советская и переулка Южный произошло ДТП, которое устроил 15-летний водитель.

- По предварительной информации, 15-летний водитель автомобиля «Тойота Функарго» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии сам водитель и его два несовершеннолетних пассажира 15 и 17 лет госпитализированы.

Установлено, что школьник управлял машиной матери, которую взял без её спроса.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой также будет дана оценка действиям родителей по воспитанию и содержанию подростка.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области в столкновении легковушки и фуры погибли два человека
В Иркутской области в столкновении легковушки и фуры погибли два человека
Происшествия, 22.09.2021
Момент смертельной аварии снял видеорегистратор очевидца. ВИДЕО 18+
В Бурятии проверяют информацию об издевательствах над ребёнком в школе
В Бурятии проверяют информацию об издевательствах над ребёнком в школе
Происшествия, 22.09.2021
Мать школьника заявила, что ребёнка оскорбляют в присутствии других одноклассников
В Бурятии семья выбралась из горящего дома через окно
В Бурятии семья выбралась из горящего дома через окно
Происшествия, 22.09.2021
Жильцы спаслись благодаря бдительному соседу
В Бурятии ежедневно задерживают до 20 пьяных водителей
В Бурятии ежедневно задерживают до 20 пьяных водителей
Происшествия, 22.09.2021
С начала года поймали 3,5 тысячи пьяных водителей
В Улан-Удэ «нагрели» МУП «Водоканал»
В Улан-Удэ «нагрели» МУП «Водоканал»
Происшествия, 22.09.2021
Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве
В Бурятии в ДТП погибла пассажирка грузовика
В Бурятии в ДТП погибла пассажирка грузовика
Происшествия, 22.09.2021
Смертельная авария произошла на севере республики
Супруги-мошенники из Иркутской области обманули жителей 12 регионов
Супруги-мошенники из Иркутской области обманули жителей 12 регионов
Происшествия, 22.09.2021
Супруги обещали оказать помощь в получении кредитов
Жительница Бурятии убила сожителя
Жительница Бурятии убила сожителя
Происшествия, 21.09.2021
Женщина заявила, что оборонялась от агрессивного мужчины
В Бурятии двое детей дрейфовали на треснувшей лодке
В Бурятии двое детей дрейфовали на треснувшей лодке
Происшествия, 21.09.2021
Мальчики самовольно воспользовались чужой лодкой и попали в беду

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^