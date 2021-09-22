Момент смертельной аварии снял видеорегистратор очевидца. ВИДЕО 18+
Утром 22 сентября в Тулунском районе Иркутской области на трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись большегруз «Мерседес-Бенц» и легковой автомобиль «Тойота Ипсум».
От полученных травм 64-летний водитель и 47-летний пассажир «Тойоты» скончались до приезда скорой медицинской помощи.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области в столкновении легковушки и фуры погибли два человека
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