Воры вырвали дверную петлю
Днём 18 сентября в полицию поступило сообщение от 59-летнего жителя посёлка Горхон Заиграевского района Бурятии. Мужчина сообщил, что пока его не было дома, неизвестный проник внутрь и украл 10 тысяч рублей.
Сотрудники полиции раскрыли кражу, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Выяснилось, что 42-летний местный житель распивал спиртные напитки в компании своего 61-летнего приятеля. Когда алкоголь закончился, они вспомнили об односельчанине, который скупает вязаные вещи. Собутыльники отправились к нему, чтобы продать шарф.
Поняв, что хозяина нет дома, жаждавшие алкоголя друзья вырвали дверную петлю. Они украли из его кошелька 10 тысяч рублей.
Часть денег мужчины потратили на покупку спиртных напитков и продуктов.
Ранее они не привлекались к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии друзья шли продавать шарф, а совершили кражу
Происшествия, Фото:
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