В Бурятии друзья шли продавать шарф, а совершили кражу

Воры вырвали дверную петлю



Днём 18 сентября в полицию поступило сообщение от 59-летнего жителя посёлка Горхон Заиграевского района Бурятии. Мужчина сообщил, что пока его не было дома, неизвестный проник внутрь и украл 10 тысяч рублей.



Сотрудники полиции раскрыли кражу, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Выяснилось, что 42-летний местный житель распивал спиртные напитки в компании своего 61-летнего приятеля. Когда алкоголь закончился, они вспомнили об односельчанине, который скупает вязаные вещи. Собутыльники отправились к нему, чтобы продать шарф.



Поняв, что хозяина нет дома, жаждавшие алкоголя друзья вырвали дверную петлю. Они украли из его кошелька 10 тысяч рублей.



Часть денег мужчины потратили на покупку спиртных напитков и продуктов.



Ранее они не привлекались к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



