Женщина получила травму головы
В выходные спасатели выезжали в Шелеховский район Иркутской области, где находится один из популярных туристских маршрутов, включающий восхождение на Шаманский утёс. От начала подъёма и до его спуска расстояние более 3,5 километров, около 700 метров в высоту. Со скальника открываются красивые виды, при этом подъём и спуск резкий, отсутствуют ограничители. Часто неорганизованные туристы по незнанию сходят с основной тропы и оказываются в опасной ситуации.
18 сентября 53-летняя женщина, следуя по маршруту в районе села Шаманка, отстала от родных, оступилась и случайно сорвалась со склона. При падении она получила травму головы и находилась в беспомощном состоянии.
Спасатели доставили пострадавшую до села и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области женщина сорвалась с Шаманского утёса
Происшествия, Фото:
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