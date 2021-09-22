В Иркутской области сбили школьника, взявшего напрокат самокат

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

В аварию попал восьмиклассник



Вчера вечером в городе Байкальск 47-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander наехал на школьника, который двигался по проезжей части на самокате.



Восьмиклассник получил травмы, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



Полицейские выяснили, что подросток взял самокат в пункте проката и в момент автоаварии находился без сопровождения взрослых.



По факту дорожного инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.



С начала года в Иркутской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 227 дорожных происшествий. 10 детей погибли и 243 получили травмы.



