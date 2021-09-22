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В Иркутской области сбили школьника, взявшего напрокат самокат

В Иркутской области сбили школьника, взявшего напрокат самокат
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
В аварию попал восьмиклассник

Вчера вечером в городе Байкальск 47-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander наехал на школьника, который двигался по проезжей части на самокате.

Восьмиклассник получил травмы, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Полицейские выяснили, что подросток взял самокат в пункте проката и в момент автоаварии находился без сопровождения взрослых.

По факту дорожного инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

С начала года в Иркутской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 227 дорожных происшествий. 10 детей погибли и 243 получили травмы.

ДТП самокаты

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