В аварию попал восьмиклассник
Вчера вечером в городе Байкальск 47-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander наехал на школьника, который двигался по проезжей части на самокате.
Восьмиклассник получил травмы, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Полицейские выяснили, что подросток взял самокат в пункте проката и в момент автоаварии находился без сопровождения взрослых.
По факту дорожного инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.
С начала года в Иркутской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 227 дорожных происшествий. 10 детей погибли и 243 получили травмы.
В Иркутской области сбили школьника, взявшего напрокат самокат
Происшествия, Фото:
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