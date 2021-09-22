Супруги-мошенники из Иркутской области обманули жителей 12 регионов

Супруги обещали оказать помощь в получении кредитов



В Иркутской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении семейной пары, занимавшейся мошенничеством. Они обвиняются в серии мошенничеств и краж денег с банковских счетов в составе организованной преступной группы, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Супруги из города Усолье-Сибирского размещали в социальных сетях объявления, в которых обещали помочь в оформлении кредита в одном из крупных банков России. Будущим клиентам они предлагали выгодные условия, независимо от их кредитной истории.



Для заполнения заявки аферисты через мессенджеры получали все данные паспорта и банковской карты потерпевших. Вводя жертву в заблуждение, они подключали к своему телефону услугу «Мобильный банк» и узнавали информацию, позволяющую совершать операции с его счетами без прохождения дополнительной идентификации личности. Это позволяло фигурантам переводить чужие сбережения на собственные счета. После проделанных махинаций общение с клиентом прекращалось.



Общая сумма денег, полученных преступным путём, превысила миллион рублей.



Известно, что усольчане ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение мошенничеств по аналогичной схеме.



На этот раз лжебанкиров задержали в октябре прошлого года.



Часть ущерба пострадавшим была возмещена. Кроме того, в счет погашения причинённого ущерба изъята иномарка, принадлежащая супругам, на которую судом наложен арест.



В ходе расследования уголовного дела сотрудники органов внутренних дел провели значительное количество следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 12-ти регионах. Это позволило выявить дополнительные эпизоды мошенничеств и краж с банковских счетов, совершенных в отношении жителей различных городов.



Подсудимым инкриминируется совершение 21 преступления.



Обвинительное заключение утверждено прокуратурой города Усолье-Сибирского и направлено в суд для рассмотрения по существу.

