В Иркутской области самолёт совершил аварийную посадку

Пострадавших нет



20 сентября в Усть-Куте совершил аварийную посадку самолёт. Он вылетел из Усть-Кута в Иркутск, но спустя некоторое время вернулся обратно, сообщает администрация Усть-Кутского района.



Экипаж сообщил о технической неисправности двигателей. Посадка прошла успешно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.



Повторный вылет состоялся позже.

