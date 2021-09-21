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В Иркутской области самолёт совершил аварийную посадку

В Иркутской области самолёт совершил аварийную посадку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пострадавших нет

20 сентября в Усть-Куте совершил аварийную посадку самолёт. Он вылетел из Усть-Кута в Иркутск, но спустя некоторое время вернулся обратно, сообщает администрация Усть-Кутского района.

Экипаж сообщил о технической неисправности двигателей. Посадка прошла успешно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Повторный вылет состоялся позже. 
аварийная посадка самолет

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