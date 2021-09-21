Подозреваемый забрал телефон со стола
Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в краже сотового телефона из бара в Октябрьском районе Улан-Удэ.
Преступление произошло ночью 19 сентября. Пока сотрудник питейного заведения играл на игровой приставке, посетитель незаметно украл со стола телефон. Ущерб составил 44 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Приметы подозреваемого: азиатской внешности, на вид 20-25 лет, среднего телосложения, волосы тёмные.
Был одет: тёмные куртка и джинсы, белые кроссовки.
При наличии какой-либо информации полицейские просят сообщать в полицию по телефонам: 8(924)353-77-28 или 102 (112).
В Улан-Удэ полиция разыскивает подозреваемого в краже в баре
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