Велосипед вернули росгвардейцы
В селе Багдарин Баунтовского эвенкийского района Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже велосипеда.
Спортивный велосипед украли возле местного кафе. Владелица велосипеда оставила его на входе.
- Получив описание транспортного средства и приметы подозреваемого в краже, росгвардейцы приступили к поисковым мероприятиям на маршруте патрулирования. На одной из улиц населённого пункта правоохранители заметили мужчину на велосипеде, схожем с ориентировкой, – чёрного цвета с оранжевыми надписями. При проверке документов мужчина не смог объяснить, откуда у него велосипед и кому он принадлежит, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанный 41-летний местный житель был доставлен в отдел полиции. Уже там мужчина рассказал, что увидел стоявший без присмотра велосипед возле кафе и решил украсть его. Мужчина ранее судим за аналогичные преступления, в настоящее время нигде не работает.
Украденный велосипед стоимостью около восьми тысяч рублей возвращён владелице.
Житель Бурятии украл велосипед возле кафе
Происшествия, Фото:
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